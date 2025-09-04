Messina, giovane travolto da un'auto pirata in via Consolare Pompea: è in Rianimazione al Papardo

E' ricoverato in Rianimazione all'ospedale Papardo il 20enne che stanotte, intorno alle 3, è stato investito da un'auto pirata in via Consolare Pompea a Messina. Il giovane, R. D., percorreva la Litoranea Nord a bordo del proprio scooter, quando è stato travolto da una vettura senza che il conducente si fermasse a prestare soccorso. E' subito scattata una caccia all'uomo, con la Municipale e l'Infortunistica, comandate rispettivamente da Giovanni Giardina e dall'ispettore Arizzi, al lavoro per cercare riscontri anche attraverso l'acquisizione dei filmati di videosorveglianza e risalire al responsabile.