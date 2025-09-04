Messina, dopo il caos un decreto fa chiarezza: ora il bonus asilo può essere pagato

Il caos del bonus asilo è stato sanato. E probabilmente poteva essere evitato. Breve riassunto delle puntate precedenti: da gennaio scorso, in virtù di una circolare “restrittiva” dell’Inps di marzo, sono stati di fatto congelati – né respinti, né concessi – i bonus genitoriali per le famiglie che hanno i propri figli iscritti nella quasi totalità delle strutture private della città, dai nidi (o definiti tali) alle Sezioni primavera. Un vuoto che ha allarmato le famiglie, ritrovatesi con spese importanti (dai 1.500 ai 2000 euro) non più “coperte”, e che ora potrebbe essere colmato per quasi tutti.

Ad agosto è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione del cosiddetto “Decreto legge Economia”, approvato dal Senato il 31 luglio e poi in via definitiva dalla Camera il 6 agosto. Come spiegato anche dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), la norma – frutto di un emendamento presentato dalla senatrice pugliese di Fratelli d’Italia Maria Nocco – chiarisce, con un’interpretazione autentica, quanto era già previsto dal 2016: e cioè che il rimborso del bonus riguarda non solo i nidi, ma anche i micronidi, le Sezioni Primavera e gli altri servizi integrativi per l’infanzia, quali spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare.

