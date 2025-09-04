Messina, aggredisce un commerciante per estorcergli cibo e bevande: arrestato un giovane a piazza Lo Sardo

Arrestato un uomo di nazionalità tunisina, venticinquenne, resosi autore del reato di tentata estorsione aggravata nonché deferito in stato di libertà per il reato di plurime lesioni personali aggravate. La misura, a seguito dell’intensificata attività di controllo del territorio in piazza Lo Sardo disposta dal Questore di Messina Annino Gargano, è avvenuta nella tarda serata di ieri, dopo una segnalazione per aggressione, in Piazza Lo Sardo, ai danni del titolare di un’attività commerciale e della moglie.

Gli agenti delle Volanti, giunti repentinamente sul posto, oltre a dare immediato soccorso alle vittime del reato, ancora in evidente stato di agitazione per quanto accaduto, si sono attivati immediatamente alla ricerca dell’autore e, grazie ad un’incessante attività, sono riusciti a rintracciarlo poco dopo, traendolo in arresto in quasi flagranza di reato.

Da una prima ricostruzione dei fatti si è appurato che la vittima, titolare di un’attività commerciale sita in piazza Lo Sardo, era stata aggredita da un uomo il quale, in evidente stato di ebbrezza, dapprima si era presentato presso la sua attività iniziando ad importunare gli avventori e successivamente minacciando la stessa vittima, oltre che la moglie, con la pretesa di voler consumare cibi e bevande senza corrispondere alcun pagamento.