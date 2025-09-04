L’acqua per i cantieri del Ponte: «non verrà tolta alla cittadinanza»

I tempi previsti dai progettisti della “Stretto di Messina” per creare un approvvigionamento idrico autonomo, rispetto al fabbisogno dei cantieri del Ponte, non sono in contraddizione con quelli inseriti nel cronoprogramma stesso per la realizzazione dell’intera opera. E soprattutto, fino a quando quel sistema autonomo non sarà completato (un anno e mezzo circa, come abbiamo scritto nei giorni scorsi), non verrà sottratta acqua dalla rete idrica dei territori, tanto a Messina quanto in Calabria.

A sottolinearlo è la stessa “Stretto di Messina”, la quale specifica che «il fabbisogno idrico è strettamente correlato alle attività di cantiere e, ovviamente, i tempi di realizzazione delle opere che devono alimentare tale fabbisogno sono stati tenuti ampiamente in considerazione nel cronoprogramma dei lavori complessivi. Pertanto non occorre alcuna “previsione ottimistica o accelerazione”». Altro aspetto chiave: «Vista la correlazione tra lavori del ponte e fabbisogno idrico, nelle more della messa a regime dei campi pozzi non sarà utilizzata acqua destinata alla cittadinanza. Infatti, anche con l’avvio delle opere anticipate che riguardano, tra l’altro, la realizzazione dei sistemi dell’approvvigionamento idrico per i fabbisogni di cantiere, non saranno utilizzate acque del Comune».

