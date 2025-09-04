Continua l'incubo capre a Ginostra: l’allarme di una mamma

Le capre di Ginostra sono un grave problema non solo per l’ambientema per la vita della piccola comunità intenta a “combattere”, giornalmente, con un’eccessiva e insidiosa presenza di animali selvatici. Ma per i ginostresi, è come lottare contro i mulini a vento. Una sfinisce e lascia il segno, al punto che qualcuno lascia o pensa di lasciare il piccolo borgo di Stromboli. Prova ne è l’ultimo post pubblicato sui social, con annesso video, da Giovanna Petrusa, una giovane mamma. «È deludente – ha scritto-– vedere come le capre distruggono tutto e non viene fatto niente. Sono costretta ad andar via con mio figlio di 4 anni che non può più giocare liberamente in terrazza, in quanto questi animali ormai si spingono fin dentro casa. Deve accadere quanto si teme?».

