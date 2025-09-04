Giovane macellaio si ferisce con una coltellata all'addome nel Messinese

Incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Capo d’Orlando. Un giovane macellaio 31enne del luogo si è accidentalmente inferto una coltellata mentre stava lavorando nel reparto macelleria all’interno di un supermercato locale, provocandosi una profonda ferita all’addome. Prontamente soccorso, i sanitari giunti a bordo di un'ambulanza del 118, vista la gravità della ferita, hanno subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato al campo sportivo comunale trasferendo l’uomo al Policlinico di Messina. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.