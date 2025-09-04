Domenica all’Osservatorio Astronomico di Forte Petrazza per vedere l’eclissi totale di Luna

Domenica 7 settembre a partire dalle 19,30 a Forte Petrazza, presso la sede della Fondazione Messina, sarà possibile osservare da vicino l’eclisse totale di Luna. Grazie alla strumentazione dell’Osservatorio Astronomico della Fondazione inaugurato il 10 agosto scorso e al supporto del Gruppo Astrofili Messinesi (GAM) si potrà infatti seguire in tutte le sue fasi lo splendido spettacolo che ci offrirà il cielo, sul quale il Forte offre una visuale nitida, avvolta dallo scenario dello Stretto e priva di inquinamento luminoso.

Al termine dell’eclisse della “Luna di Sangue” o “Luna Rossa” - definita così perché Luna, Sole e Terra sono perfettamente allineati e il nostro satellite, entrando nel cono d’ombra della Terra, si tinge di un colore rossastro - si passerà poi all’osservazione di uno dei giganti del nostro sistema solare, Saturno e i suoi anelli. L’evento è gratuito e aperto a tutti, non serve prenotazione, ma è utile avere una coperta per sostenere il fresco serale. Chi vuole può portare la propria macchina fotografica - è consigliato il cavalletto - per immortalare l’evento con l’aiuto dei soci del GAM.