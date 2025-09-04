Disagio abitativo a Messina, il Comune vara "Home": fino a 600 euro di sostegno mensile per affitti e utenze domestiche

Home e’ un sostegno fino a 600 € al mese per un anno a chi è in difficoltà economica in città. È questa l’ultima misura presentata dal Comune di Messina nell’ambito del supporto al disagio abitativo. Lunedì prossimo a partire dalle 10,30 sarà aperta la piattaforma digitale alla quale potrà essere presentata la domanda per ottenere il contributo che verrà erogato in base alle diverse fasce di reddito ISEE. Per quella da zero a 3000 € è previsto un sostegno di 480 € per il canone d’affitto mensile e 120 € per le utenze domestiche. Il contratto di affitto deve essere regolarmente registrato e può essere in vigenza oppure essere definito in un momento successivo con il Comune che Anticiperà le prime tre mensilità. La graduatoria verrà stilata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Lo stanziamento complessivo è di 1 milione e mezzo di euro.

Il progetto affronta il tema dell’abitare delle persone fragili che sostengono o cercano un affitto sul mercato privato ma incontrano difficoltà nel sostenere canoni di locazione e utenze troppo onerosi rispetto alla propria situazione economica. L’iniziativa intende fornire un sostegno concreto per garantire il diritto alla casa e favorire la stabilità abitativa dei nuclei più vulnerabili. Durante l’incontro saranno illustrati tutti i dettagli dell’azione, con particolare attenzione al sostegno economico per i canoni di locazione e per le utenze domestiche.