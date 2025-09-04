Barcellona, si aggrappa al davanzale dell'appartamento: il compagno la minaccia e le porta via il figlio

Momenti di tensione nella serata di martedì 2 settembre, poco dopo le 21, in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Roma, dove una lite tra conviventi, degenerata in violenza, ha richiesto l’intervento degli agenti del Commissariato di polizia, diretto dal vicequestore Carmelo Alioto, che hanno messo in salvo una donna vittima delle violenze del compagno, suo connazionale. La donna per salvarsi dall’uomo che brandiva un coltello, è rimasta sospesa nel vuoto, aggrappata al davanzale di una finestra del suo appartamento. La donna, una trentenne di origine ivoriana, sarebbe riuscita, grazie al suo gesto estremo, a fuggire dall’abitazione. In strada, in evidente stato di agitazione, ha chiesto aiuto attirando l’attenzione dei vicini e delle pattuglie della polizia.

