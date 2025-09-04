Barcellona, giovane con disabilità al concerto del 15 agosto: nessun parcheggio per la sua auto

Un Ferragosto di festa si è trasformato in una serata di amara frustrazione per Roberta Macrì, attivista e voce di riferimento per le battaglie a tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Lo scorso 15 agosto, in occasione del concerto di Anna Oxa a Calderà, la donna ha vissuto l’ennesima esperienza di discriminazione. Ha così denunciato l’accaduto con una lettera alla prefetta di Messina Cosima Di Stani, alla garante regionale della Persona con disabilità Carmela Tata e al sindaco Giuseppe Calabrò e al Dipartimento regionale della Famiglia, il mancato rispetto delle norme che garantiscono la mobilità e l’accesso ai disabili nei grandi eventi. Secondo quanto racconta Roberta, la sera del concerto l’accesso all’area pedonale di via Calderà le sarebbe stato negato dalla Polizia e dalla Polizia municipale, nonostante la normativa vigente – in particolare l’art. 11 del Dpr 503 del 1996 – preveda che ai veicoli muniti di contrassegno per disabili sia consentita la circolazione e la sosta nelle zone pedonali, se già aperte a mezzi di servizio o pubblica utilità.

