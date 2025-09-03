Tumori testa e collo: controlli e visite gratuite al Policlinico di Messina

Contrastare i tumori testa collo con la prevenzione e l’informazione. Anche l’unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico Gaetano Martino di Messina, diretta dal professore Francesco Galletti, aderisce alla campagna "Make Sense", promossa dalla Società Europea dei Tumori Testa Collo (European Head and Neck Society, EHNS) per accrescere la consapevolezza sui sintomi legati ai tumori della testa e del collo.

In Italia la campagna è portata avanti dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica ETS (AIOCC) con l’intento di intercettare possibile disturbi ed effettuare diagnosi precoci. Mercoledì 17 settembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso l'ambulatorio del padiglione F, al secondo piano, sarà possibile ricevere consulenze e visite gratuite. Una iniziativa aperta ai pazienti già in cura presso il centro specialistico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, ma anche a coloro che vogliono effettuare un primo controllo e saperne di più sulle patologie oncologiche del distretto cervico-cefalico. L’accesso è libero e non è necessario prenotare.