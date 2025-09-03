Ripristinata la condotta sotterranea del metano di via XXI Ottobre a Torregrotta, disagi ancora per qualche ora

Ripristinata la condotta sotterranea del metano di via XXI Ottobre a Torregrotta, a seguito dell'incidente di ieri. Un lavoro senza sosta quello eseguito dagli operatori della ditta, che stanno completando la posa dell'asfalto. Prima di riaprire il tratto di strada alla viabilità è però necessario rimettere in funzione l'impianto semaforico danneggiato dalle fiamme. Quanto all'erogazione del gas, la fornitura è stata riattivata e sarà a regime nelle prossime ore. Necessarie le manovre di espurgo nelle varie abitazioni che ancora risultano temporaneamente private dal servizio. Sono in azione da stamattina alcune squadre della società per effettuare i lavori e riportare la situazione alla normalità.