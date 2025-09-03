Rassegna stampa 03-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Messina, entro la fine dell’anno il via ai lavori per il nuovo centro commerciale di Zafferia
PONTE SULLO STRETTO
- Ponte, già le prime gare della “Stretto di Messina”: l'atto di accesso del Codacons
- Il movimento No Ponte prepara «la grande manifestazione nazionale»
- «La diversa narrazione della Sinistra siciliana riguardo al Ponte sullo Stretto» (ALLE 15)
SICILIA
- Sanità in Sicilia, esami urgenti entro tre giorni: saranno bypassate le liste d’attesa
IN PROVINCIA
- Patti, Sant’Agata Militello e Mistretta: dimezzati i tagli dei posti letto negli ospedali
