Messina, tenta la fuga dall’auto fermata dai carabinieri: arrestato presunto pusher di cocaina

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Centro hanno arrestato – in flagranza di reato – un 25enne messinese già noto alle Forze dell’Ordine, presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito di controllo del territorio nel rione di Mangialupi, i militari dell’Arma hanno intimato l’alt a un’utilitaria con tre persone a bordo. Uno dei passeggeri, poi identificato nel 25enne indagato, con il presumibile intento di sottrarsi al controllo, ha tentato di fuggire, innescando così un breve inseguimento. I militari sono riusciti a bloccarlo e recuperare un panetto con oltre 100 grammi di cocaina di cui l’uomo si era disfatto gettandolo oltre il ciglio della strada.

Il giovane è stato arrestato dai militari che hanno sequestrato la droga, poi consegnata al laboratorio del Policlinico Universitario di Messina per le analisi di laboratorio.