Messina, entro la fine dell’anno il via ai lavori per il nuovo centro commerciale di Zafferia

Dovrebbero aprire entro la fine dell’anno i cantieri per la realizzazione del grande centro commerciale di Zafferia. Un altro passo avanti importante è stato quello di ieri mattina, ovvero la conferenza dei servizi che si è tenuta a Palazzo Zanca convocata dall’Assessorato alle Attività Produttive della Regione e presieduta dal sindaco Federico Basile che ha approvato all’unanimità la licenza di commercializzazione per il nuovo centro. Al tavolo c’erano tutti i soggetti istituzionali interessati: oltre al sindaco e al direttore generale del Comune, i dirigenti tecnici di Palazzo Zanca, anche il presidente della Camera di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Cidec, Faid Federdistribuzione, Federcom, oltre i comuni di Villafranca, Rometta, Monforte San Giorgio, Scaletta, Itala e Fiumedinisi, oltre ai rappresentanti della C.C.R. Centri Commerciali Retail s.r.l con l’ingegnere Ignazio Fantola.

L’iter, quindi, corre veloce. Nei giorni scorsi il Consiglio comunale aveva approvato la sdemanializzazione e la vendita della via Cirino, la strada di collegamento tra vico Pennisi e l’alveo del torrente Zafferia, fondamentale per la realizzazione della bretella per il futuro svincolo sulla tangenziale, mentre il mese scorso era stato rilasciato, da parte del dipartimento servizi territoriale e urbanistici, il permesso di costruire alla ditta.

Manca, adesso, solo l’ultimo passaggio, quello dell’approvazione della relazione di ottemperanza alle richieste che l’Assessorato all’Ambiente ha fatto all’azienda sulla valutazione d’impatto ambientale prodotta dalla ditta.

