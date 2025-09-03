Messina, centrata da una moto sul viale della Libertà: donna finisce in ospedale

Una donna è stata investita questa sera mentre attraversava la strada sul viale della Libertà. È stata centrata da una moto. L'incidente si è verificato nei pressi della chiesa del Ringo sulla corsia in direzione centro. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per ricostruire la dinamica.