Albero a rischio crollo tra Villafranca e Messina: interviene il Cas

Questa mattina, lungo la il tratto tra Villafranca e Messina, poco prima della località Telegrafo, è stato abbattuto un albero ritenuto pericolante. L’intervento è stato eseguito a titolo preventivo per garantire la sicurezza della circolazione. L’albero, infatti, mostrava segni di instabilità che avrebbero potuto causare danni o mettere a rischio automobilisti e pedoni in transito. Le operazioni di taglio si sono svolte senza particolari disagi al traffico, grazie alla presenza degli operatori addetti che hanno messo in sicurezza l’area durante le fasi di rimozione.