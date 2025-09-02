Sbarcato a Messina con 2,5 chili di droga in auto, se ne sarebbero ricavate migliaia di dosi

Un 25enne con accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina.

Nel corso di un posto di controllo predisposto presso gli imbarcaderi, infatti, i militari hanno fermato un’autovettura appena sbarcata dal traghetto proveniente da Villa San Giovanni. Insospettiti dall’atteggiamento del conducente, è stata effettuata una perquisizione personale e veicolare all’esito della quale hanno trovato 2 kg di hashish suddivisi in 20 panetti e un altro involucro contenente oltre 500 grammi di cocaina, abilmente occultati all’interno del veicolo.

Il giovane è stato pertanto arrestato dai militari dell’Arma che hanno sequestrato la droga, inviandola al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Dagli accertamenti effettuati sullo stupefacente è risultato che, dal quantitativo sequestrato, sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi da immettere sulle piazze di spaccio.

Ultimate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito a Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.