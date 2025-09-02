Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rifiuti, i taorminesi non si adeguano: conto alla rovescia per la stangata

Solo il 45% delle utenze domestiche e il 10% di quelle commerciali hanno ritirato il kit distribuito dal Comune. De Luca firma l’ordinanza: dal primo ottobre multe di 500 euro al giorno

Sarà il mese della “corsa al mastello” a Taormina? Se non si vorrà incorrere in sanzioni per errato conferimento dei rifiuti, bisognerà attrezzarsi secondo le ultime disposizioni impartite dal Comune.
Il sindaco Cateno De Luca ha infatti firmato ieri l’annunciata ordinanza che impone a tutte le utenze, ancora inadempienti, di provvedere immediatamente - entro e non oltre il 30 settembre - al ritiro dei mastelli e dei carrellati dotati di codice Rfid per il corretto conferimento dei rifiuti porta a porta.
Dall’1 ottobre la violazione delle disposizioni e ogni conferimento o esposizione effettuati in contenitori diversi da mastelli e carrellati, consegnati dall’Azienda servizi municipalizzati, oppure secondo modalità differenti che violino o eludano l’obbligo di utilizzo delle attrezzature, comporterà una sanzione di 500 euro. Sono esclusi eventuali casi eccezionali per i quali il mancato utilizzo dei mastelli o dei carrellati con il codice Rfid non sia oggettivamente imputabile all’utenza.
