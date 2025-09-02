Rassegna stampa 02-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Per l’acqua necessaria al Ponte sullo Stretto serve… un anno e mezzo di tempo
IN EVIDENZA
Sanità in Sicilia: nella nuova rete ospedaliera salvaguardati i piccoli ospedali
Rifiuti, i taorminesi non si adeguano: conto alla rovescia per la stangata
TURISMO
Gli sbarchi alle Eolie e la concorrenza calabrese: scoppia il caos al Comune di Milazzo
Capo d’Orlando, che fine hanno fatto i soldi della tassa di soggiorno?
IN PROVINCIA
I terreni “a verde” e i vincoli scaduti a Barcellona: ancora una volta il Cga dà torto al Comune
Milazzo, il recupero e rilancio dei Molini: due società interessate
