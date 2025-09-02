Milazzo, il recupero e rilancio dei Molini: due società interessate

Due società sono interessate al progetto di finanza per la riqualificazione dei Molini Lo Presti. Ieri alle 12 alla scadenza del termine ultimo – dopo l’ulteriore proroga concessa, – alla Centrale di committenza del Consorzio tirrenico “Ecosviluppo 2000” sono pervenute due istanze contenenti la documentazione richiesta nel bando e, in particolare, lo studio di fattibilità tecnica- economica finalizzato all’affidamento in concessione della progettazione e dei lavori per il recupero e rifunzionalizzazione dell’opificio di via dei Mille.

Adesso toccherà ai funzionari della Centrale di committenza procedere alla valutazione delle due manifestazioni di interesse e definire se e quale tra le due potrà essere tenuta in considerazione per avviare l’investimento, che si preannuncia abbastanza oneroso per i privati, nonostante la quota dell’ente pubblico sia di circa 8 milioni (7.720.000 euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 280.000 euro con fondi del bilancio comunale).

