Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Milazzo, il recupero e rilancio dei Molini: due società interessate

Milazzo, il recupero e rilancio dei Molini: due società interessate

Un piano ambizioso e polifunzionale da oltre 25 milioni, tra recettività turistica e sviluppo commerciale una quota pubblica di otto milioni e tutto il resto a carico dei privati compresi un albergo e un ristorante

di

Due società sono interessate al progetto di finanza per la riqualificazione dei Molini Lo Presti. Ieri alle 12 alla scadenza del termine ultimo – dopo l’ulteriore proroga concessa, – alla Centrale di committenza del Consorzio tirrenico “Ecosviluppo 2000” sono pervenute due istanze contenenti la documentazione richiesta nel bando e, in particolare, lo studio di fattibilità tecnica- economica finalizzato all’affidamento in concessione della progettazione e dei lavori per il recupero e rifunzionalizzazione dell’opificio di via dei Mille.
Adesso toccherà ai funzionari della Centrale di committenza procedere alla valutazione delle due manifestazioni di interesse e definire se e quale tra le due potrà essere tenuta in considerazione per avviare l’investimento, che si preannuncia abbastanza oneroso per i privati, nonostante la quota dell’ente pubblico sia di circa 8 milioni (7.720.000 euro finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 280.000 euro con fondi del bilancio comunale).
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province