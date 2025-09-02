Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, scontro auto-moto: due feriti trasportati in ospedale

Messina, scontro auto-moto: due feriti trasportati in ospedale

di

Incidente stradale questa sera a Messina, in via Piemonte, all’angolo con via del Santo. Per una mancata precedenza, un ciclomotore e una Mini Cooper si sono scontrati, causando il ferimento dei due conducenti.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Si tratta di lievi conseguenze, a fronte di un impatto che avrebbe potuto avere esiti peggiori.

La circolazione ha subito rallentamenti, con l’incrocio occupato dai mezzi coinvolti fino all’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e la sezione infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione del traffico.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province