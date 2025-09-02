Messina, scontro auto-moto: due feriti trasportati in ospedale

Incidente stradale questa sera a Messina, in via Piemonte, all’angolo con via del Santo. Per una mancata precedenza, un ciclomotore e una Mini Cooper si sono scontrati, causando il ferimento dei due conducenti.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Si tratta di lievi conseguenze, a fronte di un impatto che avrebbe potuto avere esiti peggiori.

La circolazione ha subito rallentamenti, con l’incrocio occupato dai mezzi coinvolti fino all’intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 e la sezione infortunistica della Polizia Municipale per i rilievi e la gestione del traffico.