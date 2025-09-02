Messina, pronta per essere consegnata al Comune l’area bonificata di Camaro Sottomontagna: qui sorgerà un parco

Là dove fino a pochi mesi fa sorgeva una delle baraccopoli storiche di Messina, presto ci sarà un parco urbano. L’area di Camaro Sottomontagna, sotto il vecchio ponte ferroviario e a ridosso dello svincolo autostradale, è stata completamente liberata e bonificata dalla struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani, e sarà consegnata giovedì al Comune di Messina che curerà la realizzazione del nuovo spazio verde.

Le operazioni di demolizione delle circa 65 baracche sono iniziate il 30 dicembre 2024 e concluse il 19 agosto 2025, restituendo in tempi record un’area di 2.280 metri quadrati alla fruizione pubblica. L’intervento ha previsto la messa in sicurezza, la disattivazione dei sottoservizi (tra cui linee elettriche, fibra ottica, reti idriche e fognarie), la rimozione di materiali contenenti amianto e la bonifica completa del sito. Già nell’aprile 2024 si era conclusa l’assegnazione degli alloggi ai nuclei familiari residenti.