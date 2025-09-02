Messina, lo spaccio al villaggio Aldisio: gli indagati fanno scena muta

Hanno fatto tutti e tre scena muta davanti al gip gli indagati dell’operazione antidroga dei carabinieri sullo spaccio al rione Aldisio. Che ha portato in carcere il 43enne Alessandro Dell’Acqua, il proprietario della “casa dello spaccio” al villaggio Aldisio, e il 35enne Antonino Allia, e agli arresti domiciliari la 66enne Maria Calarco, madre della compagna di Dell’Acqua. Tutte vecchie conoscenze delle forze dell’ordine. L’ipotesi di reato è associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. La gip Finocchiaro li ha interrogati ieri mattina, con l’assistenza degli avvocati Salvatore Silvestro, Tino Celi e Pietro Venuti. Ma tutti e tre gli indagati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Era molto variegato il campionario di clienti che dalla città e dalla provincia andavano nella “casa dello spaccio” in via Rosso da Messina, al villaggio Aldisio. Dove con frequenza quasi giornaliera venivano distribuiti grandi e piccole quantità di cocaina e crack. Oltre ai ragazzini c’erano anche alcuni commercianti, perfino corrieri postali. E tutti pagavano dai 50 ai 100 euro per rifornirsi.