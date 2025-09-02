Messina, la scuola Mazzini-Gallo: nessun bambino senza uniforme verrà escluso

"In merito alle notizie stampa riguardanti l’adozione delle divise scolastiche- si legge in un comunicato stampa del Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo Mazzini-Gallo di Messina - a partire da quest’anno, nell’I.C. “Mazzini-Gallo” e a commenti circolati sull’argomento, il Consiglio di Istituto, nonostante abbia già espresso, pubblicamente e unitariamente, le motivazioni delle proprie scelte attraverso atti ufficiali, ritiene di dover ulteriormente esplicitare la propria posizione. Il Consiglio di Istituto è composto da docenti e genitori (nella nostra scuola non è presente la componente ATA in quanto non ha presentato lista) democraticamente eletti ciascuno dalla propria componente di appartenenza, oltre al Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto. E’ uno degli organi collegiali che ha il compito di fornire l’indirizzo politico e organizzativo della scuola, in virtù dell’autonomia didattica, economica ed organizzativa riconosciuta a tutte le scuole italiane a partire dal lontano DPR 275 del 1999. Il Consiglio di Istituto delibera un Regolamento che ha la funzione di fornire le regole della vita scolastica. Proprio in virtù delle proprie prerogative, il Consiglio di Istituto, lo scorso 16 dicembre 2024 con delibera n. 30 ha deliberato all’unanimità in materia di adozione della divisa scolastica per gli alunni frequentanti l’Istituto. Le motivazioni sociali, economiche, pedagogiche che hanno determinato questa scelta sono state rese note in questi nove mesi attraverso numerosi canali e pertanto non si ritiene necessario ribadirle. Sicuramente tutti i consiglieri hanno valutato gli aspetti positivi di questa iniziativa, non certo in generale rivoluzionaria considerato che a Messina e in provincia molti altri istituti adottano già da anni la divisa scolastica.

In questi giorni sono circolate numerose notizie non corrispondenti al vero, probabilmente a causa di fraintendimenti o errate interpretazioni. Ma certamente in questa sede va chiarito che l’informazione secondo cui gli alunni che non indossano la divisa non verrebbero ammessi in classe è falsa. Il Regolamento di Istituto, pubblicato da otto mesi sul sito della scuola, infatti prevede che: “Nel caso in cui gli studenti si presentino a scuola senza l’abbigliamento suddetto è dovere del docente ricordare l’osservanza e il rispetto delle regole dell’Istituto in materia. Nel caso lo studente non ottemperi alla regola per 5 giorni consecutivi e ripetuti, il docente informerà la dirigenza che contatterà i genitori per chiarire i motivi di tale comportamento.” Il Consiglio di Istituto non ha mai sottovalutato eventuali difficoltà economiche di alcune famiglie, ovviamente acclarate con documentazione, e qualora queste dovessero emergere anche in questa occasione (come in molte altre), è ovvio che si lavorerà insieme per trovare la soluzione più idonea affinché non vengano penalizzati gli alunni. Infatti, è soprattutto questo lo spirito della norma regolamentare che prevede l’incontro della Dirigente con i genitori interessati.