L'esplosione di Torregrotta, si lavora per ripristinare la rete del metano: diverse abitazioni senza gas. Il vicesindaco: “Tragedia sfiorata” VIDEO

Si lavora ininterrottamente per ripristinare la rete del metano dopo l'esplosione di questa mattina. Al momento il tratto interessato dall'incidente di via XXI Ottobre è chiuso al transito. Le fiamme, oltre ad aver causato il ferimento di 3 operai e di un vigile del fuoco, hanno distrutto l'impianto semaforico. Diverse abitazioni di Torregrotta e Monforte al momento non sono fornite di gas domestico. Una tragedia sfiorata e ci si può davvero ritenere fortunati. La vasta fiamma che si è sprigionata, a causa di una fuga di gas segnalata dal sistema, ha fatto temere il peggio. Come dichiara il vicesindaco di Torregrotta, Michele Formica, gli addetti ai lavori stavano intervenendo per risolvere il problema quando ad un certo punto si è registrata l'esplosione. Le conseguenze sarebbero potute essere ben più gravi. Gli operai e i vigili del fuoco colpiti dalle fiamme hanno per fortuna riportato lievi escoriazioni. I luoghi interessati saranno oggetto di interventi di risanamento anche attraverso la rimozione delle polveri scivolose cadute sull'asfalto.