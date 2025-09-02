In giro per Roma con documenti falsi e droga: denunciato un messinese di 52 anni

Un 52enne originario della provincia di Messina è stato denunciato per possesso di documenti contraffatti e detenzione illecita di sostanza stupefacente, in quanto è stato trovato in possesso di 77 grammi di hashish e di una carta d'identità falsa.

L'uomo è stato fermato nell'ambito di controlli effettuati dai carabinieri della stazione di Roma Centocelle, con il supporto di altri militari della compagnia di Roma Casilina e del Nucleo Radiomobile di Roma, nelle aree della 'Movida', con specifico riferimento a piazza dei Mirti e vie limitrofe dove sono state più volte segnalate auto in velocità. I militari hanno denunciato in totale 7 persone alla procura. Oltre al messinese, un 14enne è stato denunciato per guida senza patente; altri due automobilisti di 20 e 21 anni, perché sorpresi alla guida delle proprie auto, senza aver mai conseguito la patente; un italiano di 22 anni, denunciato in quanto sorpreso alla guida del proprio veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica, rifiutandosi di essere sottoposto agli accertamenti per la rilevazione di assunzione di sostanza stupefacente.