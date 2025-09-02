Il caso di Adam dopo l’intervista al chatbot: l'onere etico delle aziende e il vuoto normativo sullo sviluppo dell'IA

L’«intervista» al principale “imputato” (il software creato da OpenAI, appunto), pubblicata su Gazzetta del Sud, sembra suonare come la celebre frase della fiaba di Andersen: “Il re è nudo”. La stessa applicazione, interpellata sull’accaduto, ha innanzitutto ammesso un fallimento nella sua programmazione, dicendosi impreparata di fronte a simili casi. Ha riconosciuto, poi, di non provare emozioni e, quindi, di non potere avere relazioni empatiche con gli utenti. Aggiungiamo noi che la logica algoritmica prevede, all’interno di tali ambienti comunicativi, il rafforzamento delle convinzioni (qualunque esse siano) di chi li frequenta. In sostanza, se avvertiamo un fenomeno in chiave problematica, la macchina deve, in primo luogo, confermarlo come tale ed evitare di proporre idee opposte, per non generare conflittualità.

Il suicidio di Adam , il 16enne californiano che – secondo la denuncia dei suoi genitori – si è tolto la vita a causa di uno stato di disagio acuito dall’utilizzo di ChatGpt , ha riacceso i riflettori sull’IA.

Nell’ultima parte del dialogo, infine, ChatGpt lancia il suo j’accuse: la tragica fine di Adam è pure un fallimento culturale, poiché «una società ha lasciato che un ragazzo trovasse conforto in una macchina invece che in una rete umana».

Il punto focale che, tuttavia, sembra sfuggire in questo scenario, secondo noi, è un altro. Le aziende produttrici di IA, va ribadito, hanno enormi responsabilità etiche e, nonostante ciò sia ormai chiaro, non esistono ancora sufficienti recinti normativi per indirizzarne lo sviluppo. Ma non possiamo fare diventare l’IA il capro espiatorio delle difficoltà giovanili, replicando un’operazione che periodicamente si ripete con l’avvento di nuovi media.

A partire dagli Anni ’60, ad esempio, sul banco degli imputati fu messa la musica rock. Poi, venne il turno della tv “cattiva maestra”. Quindi, la Rete, i cellulari, i Social. Sicuramente, le innovazioni tecnologiche creano ansie, specialmente per quelle generazioni che, con la loro diffusione, vedono venire meno punti di riferimento consolidati. Quelle stesse generazioni, però, delegano a tali strumenti compiti educativi sempre crescenti. È vero che i modelli culturali promossi dall’IA sono più invasivi, ad esempio, di quelli televisivi. Il meccanismo, tuttavia, non cambia: l’altro ieri la tv fungeva da babysitter per lunghi pomeriggi; ieri erano i cellulari a tenere occupati ragazzi e ragazze. Oggi, ChatGpt è compagno di studio, di giochi, insegnante e confidente.