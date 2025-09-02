I terreni “a verde” e i vincoli scaduti a Barcellona: ancora una volta il Cga dà torto al Comune

Urbanistica, ancora un pronunciamento del Cga che ha respinto il ricorso del Comune di Barcellona, accogliendo le legittime ragioni di un privato cittadino costretto a ricorrere in ben due gradi di giudizio per far valere le proprie ragioni e ciò a causa di una errata interpretazione degli uffici tecnici di Palazzo Longano. Si tratta della vicenda dei terreni vincolati a verde pubblico attrezzato del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, per i quali sono scaduti i vincoli preordinati agli espropri per pubblica utilità. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (Cga) ha adesso respinto l’Appello presentato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, confermando la sentenza di primo grado emessa nel 2020 dal Tar di Catania, dando ragione al proprietario dei terreni, Francesco Privitera, difeso dall’avvocato Benedetto Calpona, del foro di Barcellona. La vicenda trae origine da due particelle di proprietà del ricorrente (foglio 19, particelle 715-710), che il Piano regolatore generale in vigore dal 2007 aveva destinato a verde pubblico attrezzato. Su queste aree gravava un vincolo espropriativo, decaduto per decorso dei termini.

