Gli sbarchi alle Eolie e la concorrenza calabrese: scoppia il caos al Comune di Milazzo

All’ordine del giorno c’era l’approvazione del Consuntivo, ma alla fine la seduta di consiglio comunale è quasi finita in rissa per lo scontro di alcuni esponenti politici di maggioranza con gli armatori eoliani che chiedevano sostegno alla “politica” per superare l’attuale stato di crisi che stanno vivendo, anche in piena stagione estiva, per la concorrenza di alcuni colleghi calabresi. In buona sostanza accade che chi giunge dalle coste calabre può trasportare fino a 600 turisti pendolari, finendo così con il monopolizzare gli approdi tant’è che, soprattutto a Stromboli e Panarea, gli eoliani sono costretti a mettersi in coda. Ecco perché avevano chiesto al Consiglio comunale una presa di posizione e una nuova regolamentazione degli approdi. Proposta che la minoranza guidata da Gaetano Orto era pronta a far discutere e mettere ai voti, anche perché il punto era comunque iscritto all’ordine del giorno. Ma dopo un animato dibattito, con continui scontri tra maggioranza e opposizione non è arrivata la soluzione. Da qui la protesta degli armatori con l’intervento della polizia municipale per cercare di placare gli animi. Ad un certo punto infatti sono volate parole grosse tra un consigliere della coalizione Gullo e alcuni operatori presenti dietro le transenne.

