Capo d'Orlando, che fine hanno fatto i soldi della tassa di soggiorno?

I soldi incassati per la tassa di soggiorno finanziano gli interventi nel settore del turismo così come la legge prevede oppure no?

Se lo chiedono i quattro consiglieri comunali di minoranza a palazzo Europa di Capo d’Orlando che hanno chiesto alla dirigente dell’ufficio di Ragioneria del Comune paladino, Antonella Micale, una serie di documenti per verificare il corretto impiego della tassa. Sandro Gazia, Linda Liotta, Giuseppe Truglio e Renato Mangano infatti hanno chiesto «un report dettagliato contenente i seguenti dati articolati per anno solare, a partire dall’esercizio in cui è stata istituita fino all’ultimo disponibile. I dati sono 1) L’importo complessivo annuo riscosso; un elenco analitico di tutti gli interventi progettati e iniziative per i quali le somme riscosse sono state impegnate e spese». Inoltre per ogni intervento chiesto: «l’esatto importo utilizzato, la natura e la descrizione dell’iniziativa o del progetto finanziato e il numero e la data della deliberazione della Giunta Comunale o del Consiglio comunale, ove prevista, che ha autorizzato l’impegno della spesa e ne ha definito la destinazione».

