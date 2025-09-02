Messina, si sentono male dopo una festa di compleanno: quattro bambini ricoverati con sospetta salmonellosi. Indagini dell'Asp

Quattro bambini sono attualmente ricoverati, tra ospedale "Papardo" e "Policlinico", per sospetta salmonellosi. I piccoli a quanto pare hanno accusato disturbi gastrointestinali dopo aver preso parte a una festa di compleanno nella zona Nord della città, alla quale erano presenti una dozzina di coetanei. Altri sei bambini avrebbero manifestato sintomi analoghi, sebbene in forma più lieve. Un caso è stato segnalato sempre ieri per una bimba di 10 anni, che dopo aver mangiato in un locale del centro un hot dog, ha accusato disturbi gastrointestinali. Il dipartimento epidemiologico dell'Asp ha intanto avviato gli screening necessari per individuare l’origine dell’infezione. Sarà analizzata anche l’acqua delle condotte.

Nei reparti di Pediatria dei due ospedali cittadini in ogni caso è stato attivato il protocollo sanitario previsto in questi casi. La salmonellosi è un’infezione gastrointestinale provocata dalla Salmonella enterica, una specie batterica che vive nell’intestino di uomini e animali, nel suolo e nelle falde acquifere. Si può contrarre mangiando alimenti o bevendo liquidi contaminati dal batterio, oppure entrando in contatto con oggetti contaminati o animali infetti. La maggior parte delle persone con salmonellosi presenta i sintomi tipici di una gastroenterite. E la maggior parte dei pazienti guarisce dalla salmonellosi entro circa una settimana, senza bisogno di farmaci specifici. Finché durano diarrea e vomito il medico generalmente consiglia di reintegrare la perdita di sali e liquidi bevendo molta acqua e assumendo integratori salini.