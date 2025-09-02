Allerta salmonellosi a Messina: chiuso un esercizio commerciale per gravi carenze igieniche, quattro bambini ricoverati

Controlli immediati a Messina dopo i casi di sospetta salmonellosi in alcuni bambini che si trovano ricoverati negli ospedali Papardo e Policlinico. Questa mattina il servizio di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'Asp ha inviato due squadre per sottoporre a controllo due esercizi commerciali che avevano fornito il cibo per la festa a cui avevano partecipato i bambini che sono stati male.

A dare precise indicazioni all'unità operativa diretta dal dottor Santi La Macchia sono state direttamente le mamme di alcuni dei piccoli finiti in ospedale. A seguito dei controlli è stata disposta la chiusura immediata di un panificio-rosticceria per gravissime condizioni igienico sanitarie non idonee alla preparazione di alimenti.

Per l'esercizio commerciale è scattata anche una multa di 7.500 euro. Verifiche anche all'interno della pasticceria che aveva fornito la torta di compleanno, buone le condizioni igienico-sanitarie, in questo caso i tecnici hanno effettuato dei campionamenti su creme e gelati, saranno controllate anche le uova fornite da un'azienda della provincia.