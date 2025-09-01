Siti sessisti: solidarietà e condanna del Coordinamento donne con la Cgil Messina

Caso siti sessisti, la solidarietà e la condanna del coordinamento donne e della Cgil Messina

1 settembre 2025 - Nell’apprendere la notizia che anche cittadine messinesi, sono state coinvolte, a loro insaputa, nel caso delle foto “rubate e pubblicate nei siti sessisti” il Coordinamento donne, insieme alla Cgil Messina, esprime solidarietà a loro e a tutte le donne coinvolte nei casi dei siti virtuali, pubblici e privati, dove si attua la pubblicazione e lo scambio delle loro immagini, a scopo illegale e senza averne il consenso.

“Se viene colpita una di noi ci sentiamo colpite tutte, e la rete di solidarietà è fondamentale per sostegno e per continuare il percorso, già intrapreso da tanti anni, per abbattere queste e tutte le forme di violenza di genere. Le domande che ci poniamo, oltre a quante donne sono state coinvolte e soprattutto quanti uomini sono partecipi in queste vicende, è: come i percorsi che attuiamo, possano essere davvero efficaci, contro ogni tipo di violenza di genere, dal punto di vista culturale, sociale e concreto”, dichiara la responsabile del Coordinamento e segretaria confederale Marcella Magistro.