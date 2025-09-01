Siti sessisti: solidarietà e condanna del Coordinamento donne con la Cgil Messina

Caso siti sessisti, la solidarietà e la condanna del coordinamento donne e della Cgil Messina
1 settembre 2025 - Nell’apprendere la notizia che anche cittadine messinesi, sono state coinvolte, a loro insaputa, nel caso delle foto “rubate e pubblicate nei siti sessisti” il Coordinamento donne, insieme alla Cgil Messina, esprime solidarietà a loro e a tutte le donne coinvolte nei casi dei siti virtuali, pubblici e privati, dove si attua la pubblicazione e lo scambio delle loro immagini, a scopo illegale e senza averne il consenso.
“Se viene colpita una di noi ci sentiamo colpite tutte, e la rete di solidarietà è fondamentale per sostegno e per continuare il percorso, già intrapreso da tanti anni, per abbattere queste e tutte le forme di violenza di genere. Le domande che ci poniamo, oltre a quante donne sono state coinvolte e soprattutto quanti uomini sono partecipi in queste vicende, è: come i percorsi che attuiamo, possano essere davvero efficaci, contro ogni tipo di violenza di genere, dal punto di vista culturale, sociale e concreto”, dichiara la responsabile del Coordinamento e segretaria confederale Marcella Magistro.
“Aver portato alla luce l’esistenza di queste realtà, che purtroppo sono diffuse da molti anni, in diversi ambiti sociali, ci porta alla riflessione che per la difesa dei diritti delle donne, non può bastare l’esistenza e l’applicazione di leggi contro la violenza di genere e, in questo caso, contro la diffusione illecita di immagini o video, ma serve, soprattutto, continuare quei percorsi di informazione e formazione necessari al cambiamento culturale, da parte di tutta la società civile, per riconoscere le forme di violenza e agire insieme per combatterle”, dice il segretario generale della Cgil Messina Pietro Patti.
Il Coordinamento donne e la Cgil Messina ribadiscono come sia importante agire e mettere in campo tutte le azioni contro una modalità culturale che conferma la violenza di genere ancora in atto nella nostra società attuale. L’appello a chi scopre di essere coinvolta in una di queste pratiche violente è quello di parlarne, con le persone vicine, con i centri antiviolenza, con i coordinamenti donne, con gli organi preposti, in modo che si possano attuare quei protocolli di ascolto, denuncia, difesa e sicurezza per poter garantire ogni tutela e sostegno.
