Sicurezza stradale, successo per la campagna estiva dell’Asp di Messina: distribuiti oltre 10mila etilotest

Grande partecipazione per la campagna di prevenzione promossa dall’Asp di Messina a favore della sicurezza stradale, che ha riscosso notevole consenso tra cittadini e turisti durante il periodo estivo. L’iniziativa, coordinata dall’Unità Operativa di educazione e promozione alla salute diretta da Chiara Schirò si è svolta nell’ambito della 26ª edizione della campagna nazionale “Vacanze con i Fiocchi” del Centro Antartide.

Nel corso delle attività sono stati distribuiti 25.000 volantini e manifesti e ben 10.400 etilotest, suddivisi tra dispositivi da 0,5 (destinati a chi possiede la patente da oltre tre anni) e da 0,05 (per neopatentati, minorenni e autisti professionali). Il messaggio lanciato è stato chiaro: prudenza e rispetto alla guida possono salvare vite umane.

Gli appuntamenti principali si sono svolti il 13 e il 30 agosto con presidi nei punti di maggiore transito: a bordo delle navi Caronte & Tourist sullo Stretto di Messina e agli imbarchi degli aliscafi Liberty Lines a Messina e Milazzo, grazie al supporto delle associazioni Nova Militia Christi, Misericordia e altre realtà locali. In collaborazione con la Polizia Stradale sono stati attivati punti informativi anche nelle aree di servizio autostradali di Tremestieri e Divieto. Camper itineranti hanno raggiunto piazze estive strategiche, come Ganzirri e Torre Faro, mentre la sensibilizzazione ha interessato anche lidi balneari e caselli autostradali, dove il Consorzio Autostrade Siciliane ha diffuso messaggi educativi per una guida responsabile.