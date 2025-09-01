Semi di pace e di speranza: con la musica del Decibel Ensemble si apre a Messina il Tempo del Creato

Semi di pace e di speranza….ma anche di grande armonia e bellezza, quella che il Decibel Ensemble diretto dal maestro Alberto Famà ha regalato a quanti hanno partecipato al concerto che si è tenuto nello spazio all’aperto del santuario Madonna di Lourdes sul viale Regina Margherita. L’evento, che ha celebrato la Giornata mondiale per la Custodia del Creato sul tema “ Semi di pace e speranza ”, ha aperto il ricco cartellone allestito per il Tempo del Creato dall’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, la commissione per la custodia del Creato insieme ad una rete di associazioni e movimenti e in collaborazione con il circolo Laudato si’ di Milazzo, di Messina e di Giardini Naxos; il concerto promosso da Ars Nova Messina è inserito nella rassegna Armonie dello Spirito.

Un viaggio musicale attraverso alcune fra le più suggestive composizioni del maestro Ennio Morricone riarrangiate da Famà (C’era una volta il West, Nuovo Cinema Paradiso, Gabriel’s Oboe, Giù la testa, C’era una volta in America, Per un pugno di dollari, La leggenda del pianista sull’oceano e una delicata Ave Maria) quello proposto dal decimino di fiati e percussioni che hanno dimostrato grande precisione esecutiva e capacità interpretativa. Uno spazio di ascolto e meditazione immersi nell’atmosfera unica del santuario mariano affidato alla custodia dai Frati minori.

Il programma del Tempo del Creato 2025

Ecco il programma del Tempo del Creato che si concluderà il 4 ottobre solennità di San Francesco d'Assisi:

• Giovedì 4 settembre alle 21,30 - Piazza Chiesa S. Maria delle Grazie Vill. Pace Adorazione penitenziale: “Davanti a Te, Signore, chiediamo perdono per la Terra ferita”

• Sabato 6 settembre alle 10,00 - Chiesa S. Maria Addolorata - Capo Milazzo: ritiro spirituale “Laudato si’” (Circolo Laudato si’)

• Sabato 13 settembre: Festa Santa Maria del Bosco - Alì. Passeggiata alla scoperta delle bellezze del Creato alle 16,00 partenza da piazza Duomo di Alì, direzione contrada Santa Maria del Bosco, per partecipare ai festeggiamenti, un misto tra fede e tradizione popolare. Ore 18 S. Messa e Processione

• Sabato 13 settembre alle 18,30 - Castello di Spadafora. Conferenza - dibattito “L’esperienza della festa del mare”. A seguire: visita guidata della mostra “Essere Acqua” a cura dell’artista G. La Spada (con Pro Loco Spadafora, Comune Spadafora e Circolo Laudato si’ Messina - Calvaruso).

• Domenica 14 settembre - Santuario Madonna di Dinnammare (Rassegna Armonie dello Spirito): alle 17,00 messa presieduta da don Sergio Siracusano, direttore Ufficio Diocesano Problemi Sociali e Lavoro ore 17,45 concerto Annamaria Rotondo, pianoforte - Giusy Costa, mezzosoprano - Ars Nova Messina

• Giovedì 18 settembre alle 18,00 - I luoghi della rinascita: Parco Aldo Moro (Viale R. Margherita) interventi: Marco Grassi associazione Aura e Ordine Architetti Messina. Concerto Corde per la Pace Ensemble: Gruppo giovanile di strumenti a corda a cura di Alessandro Monteleone (con Ars Nova)

• Venerdì 19 settembre alle 18,30 - Ganzirri: Custodi del domani con Francesco... Tempo di speranza e di pace! Laboratorio e festa del Creato (a cura del gruppo scout AGESCI Ganzirri 1)

• Venerdì 19 settembre alle 20,00 - Chiostri Arcivescovado - Messina

• Cineforum “Cento domeniche” (2023, Albanese) con Ucid Messina (Rassegna Armonie dello Spirito)

• Sabato 20 settembre alle 18,30 - Giardini Naxos parrocchia S. Maria Raccomandata: “Fratello sole, sorella luna... Con le parole della Laudato si’, don Vito Impellizzeri (Circolo Laudato si’ Giardini Naxos)

• Giovedì 25 settembre alle 17,00 - I luoghi della rinascita: Parco di Montalto (Via Dina e Clarenza, 6) Interventi: Masci di Montalto Marco Grassi Associazione Aura, Ordine Architetti Messina. Concerto Alétheia Ensemble Ars Nova Messina (Rassegna Armonie dello Spirito): Tiziana Filiti, voce - Raimondo Broccio, flauto - Alessandro Previti, basso - Alessandro Monteleone, chitarra

• Sabato 27 settembre alle 19,30: Giornata Mondiale del Turismo - Cripta del Duomo, preghiera ecumenica per il Creato presieduta dal vescovo ausiliare Cesare Di Pietro

• Domenica 28 settembre - Milazzo dopo Trieste: piazze della democrazia per una ecologia integrale, dalle 9 sul Lungomare Garibaldi vari momenti e iniziative (Circolo Laudato si’ Milazzo)

• Domenica 28 settembre alle 17,00 - Urban Center Venetico Superiore. Passeggiata nel borgo e conferenza dibattito Comunità - Pace - Cura del creato (a cura dell’Assoc. Eccoci e Circolo Laudato si’ Messina - Calvaruso)

• Domenica 28 settembre alle 20,00 - Piazza S. Caterina: Interventi al Pianoforte a cura di don Lombardo. Mercoledì 1 ottobre alle 17,30 - Parrocchia S. Francesco D’Assisi - S. Licandro. “Con Francesco alla

• scoperta del Creato”. Pomeriggio di giochi rivolto ai bambini (a cura del gruppo scout AGESCI Messina 2).

• Giovedì 2 ottobre alle 18,00 - I luoghi della rinascita: Villa De Pasquale (Via Marco Polo, 274 - Contesse) Con Museo Messina; Istituto Compr. “G. Catalfamo”,. Marco Grassi Associazione Aura e Ordine Architetti Messina. Interventi musicali a cura del Coro Note Colorate. Premio “Custode del Creato” alla memoria della piccola Maria Mennuti (a cura di Confcommercio Terziario Donna Messina)

• Venerdì 3 ottobre alle 18,00 - Milazzo, Molo Marullo. S. Messa “Laudato si’”(Circolo Laudato si’ Milazzo)

• Sabato 4 ottobre alle 11, messa a conclusione del Tempo del Creato nella Basilica Cattedrale di Messina e Giubileo degli amministratori del mondo del lavoro.