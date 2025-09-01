Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Milazzo, la strada asse viario-porto non sarà aperta al transito dei tir

Milazzo, la strada asse viario-porto non sarà aperta al transito dei tir

Il commissario dell’Autorità di sistema portuale, Francesco Rizzo, esclude i timori ventilati da alcune forze politiche. Il collegamento con Gioia Tauro? C’è già il pontile di Giammoro

«Nessuna strada camionabile dall’asse viario al porto, nessuna previsione di transito di Tir nel porto di Milazzo anche perché su questo punto c’è una posizione di netta chiusura da parte del sindaco Midili».
Il commissario dell’Autorità di sistema, Ciccio Rizzo, fa chiarezza sulle voci, alcune delle quali anche messe su carta con una nota alla prefettura da parte di esponenti politici della minoranza, relative alla realizzazione di un collegamento aperto ai tir per intensificare il movimento commerciale nello scalo mamertino. E per sgombrare ogni dubbio dal palazzo del governo sono stati chiesti chiarimenti al Comune.
