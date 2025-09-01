Milazzo, la strada asse viario-porto non sarà aperta al transito dei tir

«Nessuna strada camionabile dall’asse viario al porto, nessuna previsione di transito di Tir nel porto di Milazzo anche perché su questo punto c’è una posizione di netta chiusura da parte del sindaco Midili».

Il commissario dell’Autorità di sistema, Ciccio Rizzo, fa chiarezza sulle voci, alcune delle quali anche messe su carta con una nota alla prefettura da parte di esponenti politici della minoranza, relative alla realizzazione di un collegamento aperto ai tir per intensificare il movimento commerciale nello scalo mamertino. E per sgombrare ogni dubbio dal palazzo del governo sono stati chiesti chiarimenti al Comune.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale