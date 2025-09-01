Vara e Giganti "salutano" Messina: oggi ultimo giorno di esposizione a piazza Duomo e piazza Unione Europea

Sono in corso le operazioni di smontaggio della Vara a piazza Duomo, sotto gli occhi curiosi dei passanti. I personaggi della machina votiva, gli abitini, i vari supporti e la mantovana che circonda la base della struttura, verranno collocati nel deposito del Comune. Oggi anche i Giganti Mata e Grifone verranno collocati in deposito. Domani, invece, sarà la volta del Cippo.