Sono in corso le operazioni di smontaggio della Vara a piazza Duomo, sotto gli occhi curiosi dei passanti. I personaggi della machina votiva, gli abitini, i vari supporti e la mantovana che circonda la base della struttura, verranno collocati nel deposito del Comune. Oggi anche i Giganti Mata e Grifone verranno collocati in deposito. Domani, invece, sarà la volta del Cippo.
Vara e Giganti "salutano" Messina: oggi ultimo giorno di esposizione a piazza Duomo e piazza Unione Europea
Domani sarà la volta del Cippo
Caricamento commenti
Commenta la notizia