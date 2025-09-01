Messina, obbligo di divisa per gli studenti alla Mazzini-Gallo: "Riduce le disparità sociali e promuove il senso di comunità". Ma è polemica

E' polemica sull'obbligo ddella divisa scolastica all'Istituto "Mazzini-Gallo" di Messina. Dove il dirigente scolastico Enrica Marano nei giorni scorsi ha comunicato la sua decisione accolta dal Consiglio di Istituto, "come ennesima strategia sociale e pedagogica, a partire da quest’anno scolastico, per tutti gli studenti della nostra scuola". La Marano entra nel dettaglio e spiega i motivi della sua scelta: "Sono poche le scuole in Italia che hanno fatto questa scelta; nel nostro Paese l’uniforme scolastica viene giudicata con accezioni negative come se si volesse “militarizzare” la scuola. In realtà, nella quasi totalità dei paesi più avanzati al mondo è adottata in tutti gli Istituti. Mi riferisco a quei Paesi i cui alunni svettano nei primi posti in classifica delle indagini OCSE PISA, quei Paesi che hanno tassi di disoccupazione irrisori, quei Paesi in cui la qualità della vita è molto alta, quei Paesi in cui ciascun cittadino contribuisce al benessere della collettività, quei Paesi in cui la libertà è sacra. La scelta di adottare una divisa scolastica non è una scelta militare, ma una scelta dettata da motivazioni pedagogiche e sociali (come dimostrano numerose ricerche internazionali). L’uniforme scolastica sicuramente crea un ambiente più sicuro, perché permette di individuare con grande facilità i visitatori e potenziali intrusi nella scuola o durante le uscite didattiche, cosa di certo non secondaria considerata la giovane età dei nostri studenti. Ma il significato della divisa scolastica è multiforme: è un simbolo di appartenenza e di uguaglianza, riduce le disparità sociali e promuove il senso di comunità. Essa ha un valore simbolico e formale molto forte che permette agli studenti di essere al medesimo livello sociale e di sentirsi parte di un gruppo".

Quindi il passaggio chiave: "In questo modo si eliminano una parte delle motivazioni che alimentano episodi di bullismo, di derisione e di emarginazione. Adottare l’uniforme scolastica significa che gli studenti non devono più preoccuparsi della pressione dei propri coetanei nei riguardi del loro abbigliamento. Quando tutti sono vestiti nello stesso modo non c’è più competizione e desiderio di essere vestiti secondo gli ultimi dettami della moda, il che potrebbe mettere in grande difficoltà i genitori e i ragazzi stessi. L’uniforme scolastica crea un senso di identità della Scuola, contribuisce a far cogliere ciò che significa far parte di una Comunità, rafforza il senso di appartenenza negli studenti che si sentono parte di una organizzazione. In sintesi, indossare la divisa scolastica promuove valori positivi negli studenti, sviluppa un senso di unità e di appartenenza e coltiva in loro un senso di orgoglio e di unicità".

Ma la decisione ha provocato subito la reazione di alcuni genitori e del consigliere Cosimo Oteri: "Pur comprendendo le motivazioni pedagogiche e sociali richiamate nella circolare, non possiamo ignorare le pesanti ricadute economiche che tale scelta comporta per molte famiglie. L’acquisto di 2-4 completi, necessari per garantire la frequenza quotidiana, rappresenta un costo significativo, in particolare in un periodo in cui il caro-vita grava fortemente sui bilanci familiari. Ricordiamo che la scuola pubblica statale ha come missione primaria quella di garantire il diritto allo studio a tutti, senza discriminazioni economiche o sociali. Tale diritto, sancito dalla Costituzione, non può e non deve essere condizionato da un requisito legato all’abbigliamento, che rischia di trasformarsi in una barriera all’accesso. Il Dirigente scolastico non guida un istituto privato con proprie regole di adesione, ma una scuola statale, che appartiene alla comunità e che deve essere inclusiva per definizione. Per questi motivi, rivolgo un appello al sindaco e all’assessore ai Rapporti con le scuole, affinché aprano un tavolo di confronto con la dirigente, con il supporto del Provveditore agli studi, per riconsiderare la misura adottata. L’obiettivo deve essere quello di tutelare il valore formativo e comunitario della scuola, senza però imporre oneri economici sproporzionati alle famiglie né vincoli che possano limitare il diritto universale all’istruzione. La scuola deve restare un luogo di crescita, condivisione e uguaglianza, non di esclusione".