Messina, "Noi siamo Gaza": l'appello per la pace di don Di Stefano e la bandiera deposta ai piedi della Madonna delle Lacrime

“Noi siamo Gaza”: un appello forte, diretto, senza fronzoli: non è la prima volta che don Giuseppe Di Stefano, parroco della comunità del villaggio Padre Annibale a Bordonaro, sceglie di “andare controcorrente”, attualizzando i riti e i momenti liturgici. E’ stato così ieri in occasione della processione della Madonna delle Lacrime. Il sacerdote ha compiuto un gesto significativo, presentandosi avvolto nella bandiera della striscia di Gaza che poi ha posto ai piedi del simulacro della Madonna.

Poi prima di far partire il corteo, ha dato voce alla comunità attraverso la preghiera a Maria: “Madonna delle Lacrime, grazie per aver pianto su di noi e per noi. Le tue lacrime ci hanno generato alla vita e alla fede ed hanno irrorato questa nostra bella e fiera terra di Sicilia. Sembra assurdo fare festa nella memoria di quella lacrimazione che ben 72 anni fa accadde prodigiosamente in un'umile casa a Siracusa. Quante volte avremmo voluto asciugare quelle lacrime che hanno solcato il tuo volto di donna e di madre, ma a parole siamo bravi. Sono i fatti a fregarci. Troppo facile e troppo comodo andare dietro alle madonne di gesso e rimanere spettatori delle lacrime delle madonne in carne ed ossa: di mamme e padri, donne, uomini e bambini, civili inermi barbaramente massacrati dalla furia incontrollata e distruttrice della violenza e della guerra. Avremmo voluto portarti quest’oggi la gioia e l’esultanza del popolo palestinese finalmente libero e in pace, mentre invece viene letteralmente epurato a Gaza nell’indifferenza e nella complicità generali. Perdonaci Madre se non abbiamo il coraggio ancora di stare con te, sotto la croce del Figlio tuo e di ogni uomo, di schierarci apertamente dalla parte delle vittime che ci appartengono come fratelli. Le loro lacrime e il loro sangue é anche il nostro. Noi siamo Gaza. Tu sei madre del Crocifisso e dei crocifissi, ma anche dei crocifissori. Tu sei madre delle vittime ma pure dei carnefici. Maria parla di noi a Gesù, intercedi perché i potenti depongono le armi e cessi ogni conflitto. Parla al cuore dei soldati perché si rifiutino di colpire i loro fratelli. Tu, Regina delle donne spezzate, degli uomini umiliati, dei bimbi costretti alla fame e a vivere costantemente nella paura, mutilati dalle bombe, violati in ogni diritto e soprattutto privati della loro infanzia. Tu, Regina dei giorni della fame e degli stenti, e delle notti che non passano mai nella paura e nel dolore: intercedi per noi, come già un giorno a Cana. Le tue lacrime ci ricordino che il cammino della pace ha bisogno dei nostri piedi, delle nostre mani, di scelte concrete e coraggiose. Madonna delle Lacrime cammina al nostro fianco e la pace non tarderà a contagiare il cuore di ogni uomo. Tuo Figlio ce lo ha detto: "Ecco io faccio nuove tutte le cose" e noi, Madre, crediamo e speriamo”.