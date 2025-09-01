Messina, il messaggio del provveditore Zingales alla comunità per il nuovo anno scolastico: "Siate curiosi e creativi per trasformare la vita in un capolavoro"

Si apre oggi il nuovo anno scolastico, fra rientri, attese e tante aspettative i docenti ricominciano a lavorare in attesa della prima campanella che suonerà lunedì 15 settembre.

Il provveditore Leon Zingales ha voluto raggiungere tutto il personale scolastico con un messaggio augurale diffuso anche attraverso i suoi canali social.

"Oggi si apre il nuovo anno scolastico, il mio primo inizio da provveditore. Mentre i cuori degli studenti si riempiono di aspettativa, voglio augurare a tutti voi un anno scolastico ricco di scoperte, crescita e passione.

Che questo nuovo anno sia un viaggio di scoperta interiore, dove ogni lezione sia un'opportunità per scoprire nuovi talenti e vocazioni. Che la curiosità e la creatività siano le vostre guide, e che ogni sfida sia un'occasione per crescere e per trasformare in capolavoro la vostra vita.

Auguro a tutti gli studenti di trovare la loro strada, di seguire i loro sogni e di non aver paura di sbagliare. Auguro ai docenti di essere fonte di ispirazione e di guida per i loro allievi. Auguro ai dirigenti scolastici di guidare le loro scuole con saggezza e visione, creando un ambiente scolastico stimolante e pieno di Bellezza.

Un augurio speciale anche al personale Ata ed al personale del mio ufficio. Hanno lavorato dietro le quinte con dedizione e impegno, garantendo tutte le operazioni necessarie per il funzionamento efficiente delle nostre scuole.

Buon anno scolastico a tutti! Che questo anno sia un capitolo importante nella storia della vostra vita, e che ogni giorno sia un'opportunità per scrivere una nuova pagina di successo e di felicità".