Messina, 59enne ritrovato in gravi condizioni sui Colli Sarrizzo. Ha tentato il suicidio

Un uomo di 59 anni è stato ritrovato in gravi condizioni sui Colli Sarrizzo. Secondo la prima ricostruzione si tratterebbe di un tentativo di suicidio: l'uomo infatti in mattinata aveva chiamato un amico manifestando l'intenzione di farla finita. L'amico ha immeditamente chiesto l'aiuto dei carabinieri che sono risaliti alla posizione del 59enne. Ma quando sono arrivati sul posto l'uomo era già in stato di incoscienza dopo aver ingerito un mix di farmaci. A quel punto la chiamata al 118 e l'intervento dell'elisoccorso che ha trasferito il paziente all'ospedale Papardo. L'uomo non è in pericolo di vita.