Mercato Vascone, lavori ancora fermi: la denuncia del consigliere Cacciotto. "L'Amministrazione batta un colpo"

Ancora in stallo i lavori di ammodernamento del mercato Vascone. A segnalarlo è il presidente della terza municipalità, Alessandro Cacciotto, che in una nota denuncia l’assenza di progressi nonostante le scadenze previste.

«Mese nuovo, vita vecchia – scrive Cacciotto –. Stamattina mi sono recato all’ingresso del mercato curioso di verificare se con l’inizio di settembre qualcosa fosse cambiato. Invece no, tutto vecchio».

Secondo quanto ricordato dal consigliere circoscrizionale, l’intervento era stato consegnato a marzo, con una tabella di marcia che avrebbe dovuto condurre al completamento dei lavori entro settembre e alla riapertura della struttura a novembre. «In realtà – sottolinea – in questi mesi quasi nulla è stato fatto».

Una situazione che, a detta di Cacciotto, penalizza non solo gli operatori commerciali ma anche i cittadini, costretti a rinunciare a una struttura rinnovata e funzionale. «In altre città il mercato rappresenta un vero e proprio centro commerciale – osserva – mentre al Vascone trascorrono i mesi senza che nulla cambi».