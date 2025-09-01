Ha un malore e si schianta con lo scooter contro il guardrail: 72enne muore a Letojanni

Antonino Moscheo, 72 anni, è morto oggi pomeriggio dopo avere avuto un incidente con lo scooter a Letojanni. Poco prima delle 9.30 stava percorrendo la Statale in direzione Catania per raggiungere il paese, dove viveva, quando ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, che è finito nell’altra corsia e poi contro il guardrail. Alle prime persone che si sono fermate per aiutarlo l’uomo è apparso lucido e collaborativo, nonostante la probabile frattura a una gamba. È stato trasportato all’ospedale di Taormina, dove le sue condizioni sono in seguito peggiorate, fino a causarne il decesso.