Messina, si sentono male dopo una festa di compleanno: due bimbi ricoverati con sospetta salmonellosi al Papardo, uno al Policlinico

Tre bambini sono attualmente ricoverati, due all’ospedale Papardo e uno al Policlinico, per sospetta salmonellosi. I piccoli a quanto pare hanno accusato disturbi gastrointestinali dopo aver preso parte a una festa di compleanno, alla quale erano presenti una dozzina di coetanei. Altri sei bambini avrebbero manifestato sintomi analoghi, sebbene in forma più lieve. Un terzo caso è stato segnalato sempre ieri per una bimba di 10 anni, che dopo aver mangiato in un locale del centro un hot dog, ha accusato disturbi gastrointestinali.