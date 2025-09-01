Tre bambini sono attualmente ricoverati, due all’ospedale Papardo e uno al Policlinico, per sospetta salmonellosi. I piccoli a quanto pare hanno accusato disturbi gastrointestinali dopo aver preso parte a una festa di compleanno, alla quale erano presenti una dozzina di coetanei. Altri sei bambini avrebbero manifestato sintomi analoghi, sebbene in forma più lieve. Un terzo caso è stato segnalato sempre ieri per una bimba di 10 anni, che dopo aver mangiato in un locale del centro un hot dog, ha accusato disturbi gastrointestinali.
Messina, si sentono male dopo una festa di compleanno: due bimbi ricoverati con sospetta salmonellosi al Papardo, uno al Policlinico
