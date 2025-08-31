Saponara, la feroce aggressione a Panarello: si profila l'ombra di un mandante

Avanzano le indagini per risalire all'identità dell'aggressore di Aldo Panarello, il medico massimalista di 61 anni, vittima della violenta aggressione subita nel suo studio in via Papa Giovanni XXIII, a Saponara centro. Al momento, il movente sembra legato alla sfera privata di Panarello – che è stato anche sindaco di Saponara per un decennio – e quindi non a ragioni professionali. Tra le ipotesi c'è quella di una spedizione punitiva di cui però si ignorano i motivi. L’aggressore, che indossava un cappello con visiera abbassata sugli occhi per coprirsi il volto, giovedì mattina si è introdotto nello studio del professionista, in orario di chiusura, e ha iniziato a picchiarlo. Una volta riuscito nel suo intento di ferirlo, è scappato a piedi facendo perdere le tracce. I carabinieri hanno subito attivato le ricerche, servendosi anche delle immagini di videosorveglianza della zona. Panarello, sentito dai militari, non ha saputo fornire indicazioni in merito all'aggressore, la cui azione pare essere stata commissionata da un mandante. Il professionista di Saponara ha riportato fratture alla spalla e alla mandibola e si trova al Policlinico di Messina, dove tra l'altro dovrà subire un intervento maxillofacciale.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale