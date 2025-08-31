Santa Teresa e Sant’Alessio Bandiere blu, ma preoccupano le scie di sporcizia in mare

La stagione balneare nella zona jonica finisce nel peggiore dei modi: con il mare sporco e l’impossibilità di farsi un bagno. Anche in questo fine settimana di agosto, l’ultimo da poter trascorrere in spiaggia per la maggior parte dei bagnanti, la scia di sporcizia l’ha fatta da padrona per quasi tutta la costa, tra rifiuti e reflui fognari che rendono impraticabile il mare, solcato da chiazze la cui origine rimane ancora sconosciuta.

«Sono una turista, vengo a Santa Teresa di Riva e zone limitrofe da tantissimi anni – racconta Simona – e in quasi un mese di soggiorno i giorni in cui il mare è stato pulito o decentemente pulito si possono contare sulle dita di una mano. Ma non è una novità del 2025, ogni anno ad agosto il mare diventa una fogna a cielo aperto. Ad avere la Bandiera blu siamo tutti bravi se le analisi delle acque le facciamo ad aprile quando ci sono solo i pesci in mare e non ci sono sversamenti. Forse nel 2026, invece di Bandiera “blu”, avremo Santa Teresa di Riva bandiera “concerti”?», ironizza riferendosi agli eventi estivi. Perché sulla carta cinque Comuni da Santa Teresa di Riva ad Alì Terme sono insigniti della Bandiera blu e dovrebbero garantire acque balneabili e cristalline: al colore del vessillo, invece, non corrisponde quello del mare.

