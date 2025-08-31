Messina, lo spaccio al villaggio Aldisio: grave spaccato dall'emergenza crack

C’è un’emergenza silenziosa che da tempo si è estesa a macchia d’olio su Messina: è l’emergenza crack. Una droga, è questo l’altro aspetto inquietante, alla portata di tutti, che si acquista per pochi spiccioli, appena 10 euro il costo di una dose. Un fenomeno preoccupante, cosi come quello del consumo di cocaina, vissuto come un incubo da chi ha in famiglia una persona con dipendenza da droga. Ci sono genitori, anche se anziani, costretti a denunciare i propri figli pur di salvarli.

Uno spaccato inquietante del consumo di droga arriva dall’ultima operazione dei carabinieri della Compagnia Sud, diretta dal maggiore Ettore Pagnano, che giovedì scorso ha portato a tre arresti, due in carcere e una ai domiciliari per associazione finalizzata al traffico e alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Come emerso dalle indagini, c’erano parecchie persone che si rivolgevano alla casetta di via Rosso da Messina al villaggio Aldisio dove Alessandro Dell’Acqua, Antonino Allia e avrebbero gestito l’attività di spaccio. Maria Calarco avrebbe custodito la droga. Gli acquirenti arrivavano a piedi o in auto, qualcuno anche dalla provincia. Incappando nel controllo dei carabinieri quasi tutti dicevano di non conoscere chi gli aveva venduto la droga, qualcuno indicava perfino un extracomunitario nei pressi del Policlinico, ma le telecamere dei carabinieri raccontavano altro.

