Emergenza abitativa a Messina, 919 famiglie non hanno un tetto sulla testa

Il paradosso di una città afflitta da imponenti processi di spopolamento, da un calo demografico che non ha eguali in tutta Europa, eppure che non riesce ad assicurare una sistemazione abitativa dignitosa a centinaia di famiglie messinesi. E il tema dell’emergenza abitativa torna sotto i riflettori della politica cittadina, grazie anche all’interrogazione presentata dal consigliere comunale del Pd, Alessandro Russo.

Si parte da un dato aggiornato: sarebbero poco meno di mille (esattamente 919) i nuclei «in stato di bisogno», famiglie sprovviste di un tetto dove ripararsi. Di contro, sarebbero migliaia gli alloggi vuoti e sfitti, anche se non c’è un numero reale, frutto di un capillare censimento su tutto il patrimonio immobiliare, pubblico e privato, della città.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale