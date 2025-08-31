Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Corpo rinvenuto al largo di Lipari: è dell’anziana dispersa a Salina

Corpo rinvenuto al largo di Lipari: è dell’anziana dispersa a Salina

Da venerdì pomeriggio non si avevano più notizie dell’ottantacinquenne turista romana

Pollara

Ritrovata in mare, oggi pomeriggio, da un peschereccio in navigazione al largo di Lipari, l’ottantacinquenne turista romana della quale non si avevano più notizie da venerdì pomeriggio, cioè da quando, con pinne e maschera da snorkeling, si era allontanata dal gommone. condotto dal coniuge novantenne, in prossimità del Faraglione di Pollara, nell'isola. Sul posto sono giunte per il recupero unità della Guardia costiera di Lipari

